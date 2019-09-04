Почему полезно спать с подушкой между ног

Подушка между коленями поможет снизить во время сна давление на поясницу и бедра.

Почему во сне важно подкладывать подушку между ног? Какие преимущества есть у этой привычки?

Известно, что хорошая осанка играет большую роль в повседневной жизни, однако это касается не только положения сидя и стоя. Во время сна, мышцы спины расслабляются и восстанавливаются, поэтому очень важно поддерживать хорошую осанку во сне.

Наш позвоночник содержит три основных изгиба: в шейной части, в грудном отделе и в поясничном. Сохранение всех естественных изгибов во сне - это то, что нам необходимо.

Иногда боль в спине мешает нам спать, но если вы при этом спите в неправильном положении, самочувствие может только ухудшиться.

Как исправить положение с помощью подушки

В постели мы, как правило, принимаем любимое положение, не подозревая о том, вредно ли оно. Однако не все, что комфортно, приносит нам пользу. Перекосы во сне — довольно распространенная проблема, которая перегружает наш позвоночник.

И хотя мы привыкли спать на подушке, многие эксперты считают, что мы должны использовать подушки не только под голову, но и между коленей.

Преимущества сна с подушкой между ног

Подушка между коленями поможет снизить во время сна давление на поясницу и бедра.

1. Придает комфорт и уменьшает давление и мышечное напряжение

Когда вы ложитесь спать, колени, как правило, смыкаются. Но такое положение создает мышечное напряжение в пояснице и бедрах, так как ноги тянутся от позвоночника.

Поместив подушечку между ног, вы устраняете тянущее положение, разгружается нижняя часть позвоночника, вы крепко спите и просыпаетесь отдохнувшим по утрам.

2. Уменьшает боль в пояснице, мышечные судороги, варикозное расширение вен и невралгию седалищного нерва

Боль в пояснице не дает найти удобное положение во сне. Подушечка или две между коленей помогает решить эту проблему, снижая давление на поясницу и на бедра. Это в свою очередь уменьшает воспаление и дарит спокойный сон.

3. Это выравнивает боковое положение во сне

Сон с больной спиной вызывает неудобство и муки. Положив подушку между коленей, спина оказывается в нейтральном положеним, при котором она не полностью прямая, но и не чрезмерно изогнута, так как верхняя нога не заваливается на нижнюю.

4. Предотвращает вращение бедер

Когда происходит вращение бедер, позвоночник искривляется, что происходит естественным образом в течение дня. Однако во время сна вы должны убедиться в том, что позвоночник находится в правильном положении, чтобы избежать боли утром.

Если вы будете спать на боку с подушкой между ног, это обеспечит ровное положение ног и таза. В противном случае одна нога будет падать на другую и будет происходить вращение таза и бедер. С выровненным позвоночником на нервы не оказывается давление, и это способствует здоровому и крепкому сну.

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5. Улучшает циркуляцию крови

Просыпались ли в когда-нибудь с ощущением судорог или покалыванием в конечностях? Эти ощущения связаны с плохой циркуляцией крови во время сна. Часто это явление возникает, когда во сне происходит давление на полую вену — главную вену, переносящую кровь к сердцу и обратно.

Если вы положите подушку между ног, ноги будут слегка приподняты, что будет способствовать лучшему кровообращению.

6. Идеально для беременных женщин

Большинство поз для беременных женщин крайне некомфортны, особенно на последнем триместре. Подушка между коленей не только обеспечивает правильное положение и крепкий сон, но и поддерживает мышцы и связки беременной женщины.

7. Предотвращает синдром апноэ сна

Положение на боку очень полезно тем, у кого возникают трудности с дыханием во время сна. При апноэ сна язык и мышцы гортани расслабляются, что затрудняет дыхание. Самым частым симптомом этого нарушения является сильный храп.

В позе с подушкой между ног дыхательные пути находятся в более стабильном положении, и ничего не сдавливает воздух. Позвоночник расположен правильно, нет боли в шее или спине, что снижает риск возникновения апноэ сна.

Почему женщинам нравится спать с подушкой между ног?

Это положение способствует лучшей терморегуляции. Например, если в комнате жарко, то подушечка мешает соприкосновению бедер, температура тела не так сильно повышается,и вы меньше потеете.

Физиологически, некоторым представительницам прекрасного пола намного удобнее, когда между ног есть какая-то прослойка, например, чтобы коленные суставы не давили друг на друга и не возникало трения.

Также такая поза значительно уменьшает проблемы со спиной, так как ноги не трутся друг о друга, позвоночник выровнен, и вы просыпаетесь на утро свежим и отдохнувшим.

Сон на боку является самым популярным положением во сне. По оценкам экспертов, больше 74 процентов людей любят спать именно в такой позе. Если вы к ним относитесь, важно позаботиться о хорошем матрасе. При боковом положении лучше выбирать более мягкий матрас, так как бедра и плечи будут упираться в потенциально болевые точки.