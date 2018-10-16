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среда, 17 октября 2018 03:28

Почему ковыряние в носу является опасным для жизни

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Почему ковыряние в носу является опасным для жизни

Британские ученые из университета Ливерпуля выяснили, чем опасно для жизни человека ковыряния в носу. Ученые пригласили более 70 добровольцев, которые согласились проверить, можно ли заразиться пневмонией ковырянием в носу, об этом пишет European Respiratory Journal.

Для этого пальцы и ладони участников эксперимента помазали раствором с небольшим количеством колоний пневмококка.

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Первая половина группы сделала это сразу, вторая - после того, как раствор высох.

Через неделю после начала эксперимента 40% добровольцев заразили себя пневмонией.

Ученые сделали вывод, что пневмония передается не только воздушно-капельным путем, но также через прямой контакт между больными и здоровыми людьми. Это следует учесть не только врачам у взрослых поликлиниках, но и детским врачам и самим родителям.

Вывод ученых таков: ковыряние в носу может способствовать распространению пневмонии.

Даже привычка проверять вечером электронную почту опасна для здоровья. Перечень из 9 подобных привычек, которые лишь на первый взгляд кажутся вполне невинными, подало известное британское издание.

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