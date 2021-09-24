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пятница, 24 сентября 2021 17:42

ПЦР-тест на ковид – кому действительно необходимо его проходить

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  ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие ДНК вируса SARS-CoV-2 в рото-/носоглотке
ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие ДНК вируса SARS-CoV-2 в рото-/носоглотке

Лабораторный исследовательский метод полимеразной цепной реакции был разработан в 1983 году, а его создатель, американский ученый Кэри Мюллис, получил за эту разработку Нобелевскую премию. С тех пор ПЦР-диагностика остается одним из наиболее точных методов обнаружения различных инфекций, а особенно актуальной она стала сейчас, в период пандемии COVID-19.

ПЦР-исследование показывает наличие или отсутствие ДНК вируса SARS-CoV-2 в рото-/носоглотке на момент тестирования. То есть, оно позволяет понять, может ли человек быть переносчиком коронавируса. При помощи ПЦР-тестов становятся возможными:

• установление количества болеющих и переболевших;
• оценка процента бессимптомного течения COVID-19;
• выявление людей с заболеванием в активной фазе (даже при отсутствии внешних симптомов).

Кому показан ПЦР-тест на коронавирус и где его пройти?

Проходить это исследование "просто на всякий случай" не всегда целесообразно. В группы, которым действительно нужно тестирование, входят люди:

• с диагностированной пневмонией;
• имеющие симптомы ОРВИ, особенно если при этом существует подозрение на коронавирусную инфекцию;
• контактировавшие с тем, кто болеет COVID-19 в данный момент или переболел ранее;
• входящие в группы риска в связи со своими служебными обязанностями (медики, учителя, полицейские), а также все, кто вынужден ежедневно контактировать с большим количеством людей;
• страдающие серьезными хроническими заболеваниями – сердечно-сосудистыми, эндокринными, онкологическими;
• вернувшиеся из стран с официально объявленной неблагоприятной эпидемиологической обстановкой – отрицательный результат теста в данном случае будет основанием для досрочного прекращения самоизоляции по программе "Вдома";
• уезжающие за границу – в страны, где обязательным условием въезда является отрицательный ПЦР-тест (при этом срок действия справки варьируется в разных государствах – например, 48 или 72 часа с момента проведения теста до момента пересечения государственной границы);
• в возрасте 60 лет и старше, контактировавшие с инфицированными людьми (даже предположительно);
• получившие положительный результат экспресс-теста на COVID-19.

Пройти тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и быстро получить высокоточный результат можно в отделениях всеукраинской сети лабораторий МедЛаб. Лаборатория имеет государственную сертификацию на проведение таких исследований, здесь выдается справка о проведенном ПЦР-тесте международного образца (украинский и английский языки) – этот документ можно использовать для выезда за рубеж.

Лицензия МОЗ Украины (медицинская практика) серия АЕ №571609 от 20 ноября 2014 г.

 
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