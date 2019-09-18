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среда, 18 сентября 2019 15:28

Основные факты о болезни, от которой угасает Заворотнюк

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Основные факты о болезни, от которой угасает Заворотнюк
По неподтвержденным данным, в Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому. ФОТО: rbc.ua

По данным СМИ, звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк страдает глиобластомой — злокачественной опухолью головного мозга.

Глиобластома является агрессивной формой рака. Прогноз при ней неутешительный: средняя продолжительность жизни с таким диагнозом — 2 года, в редких случаях — до 5, пишет obozrevatel.

Развивается глиобластома чаще в височной и лобной долях. Прогрессирует стремительно. Чем дальше, тем больше прорастает в прилегающие мозговые ткани. За пределы нервной системы метастазы не дает. Способна не вызывать симптомов, вплоть до того времени, пока не достигнет внушительных размеров.

Самым распространенным проявлением глиобластомы является головная боль. Вызвать эта опухоль может также эпилептические припадки, головокружение, повышенную сонливость, нарушение зрения, онемение конечностей, расстройство памяти, изменения в поведении и характере. В целом же симптомы зависят от того, в какой части мозга опухоль образовалась.

Диагностируют глиобластому с помощью МРТ головного мозга с контрастным веществом. Также делают SPEKT и PET-обследование. Для подтверждения диагноза проводят биопсию с последующим анализом взятого биоматериала.

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Чаще всего глиобластома развивается у людей в возрасте от 40 до 60 лет. Больший риск грозит мужчинам. Спровоцировать зарождение глиобластомы может генетический сбой, воздействие ионизированного излучения и вредных химических веществ, некоторые вирусные заболевания. Повышает риск также наследственная предрасположенность.

В 10% случаев глиобластома является вторичным образованием, развивающимся из другой опухоли мозга.

Глиобластома является одним из самых распространенных онкологических заболеваний мозга. На нее приходится около 52% первичных мозговых опухолей и до 20% всех внутричерепных опухолей.

obozrevatel.com
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