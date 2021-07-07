Опровергли новый миф по лечению коронавируса

Листья красома не помогает при коронавируса и вызывает привыкание. Фото: ukrainekratom.org

Листья кратома не помогает при лечении коронавируса. Это новый фейк из социальных сетей. Нет доказательств, что такие листья предотвращает болезни.

В Таиланде они особенно популярные. Нескольким семьям удалось избежать заражения, когда все вокруг болели. Слухи об этом быстро разлетелись по миру, люди ошибочно решили, что их защитило именно растение. Его опасно употреблять без согласования с врачом.

Об этом предупредил Иван Бабошин, молекулярный биолог.

"Фейк может быть из разряда непреднамеренных - человек мог искренне верить, что это растение могло предотвратить болезнь. Такое мнение высказал один индонезийский чиновник зимой 2020-го. И эта гипотеза не подтвердилась. Авторы фейка сделали ошибочные выводы, потому что нигде не учат мыслить научно и логично. Поэтому даже если люди имеют достоверную информацию, то она не всегда идет им на пользу", - пояснил специалист.

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Кратом действует как обезболивающее или антидепрессант. Но при употреблении кратома ежедневно более чайной ложки возникнет проблема зависимости от этого вещества.

В мире диагностировали более 430 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Индонезии. В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Россия и Испания, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 69-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.