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вторник, 05 мая 2020 13:38

Офис президента отчитался об использовании денег из спецфонда
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Офис президента отчитался об использовании денег из специального фонда. Его создали для борьбы с распространением коронавируса при ОП. Бюджет - более 374 млн грн.

Общий бюджет фонда по ликвидации последствий Covid-19 при Офисе президента Украины составил 374 млн 620 тыс. грн. Это негосударственные средства, за которые закупались медицинские товары и средства индивидуальной защиты для борьбы с распространением коронавируса в Украине.

Из них 155,6 млн грн потрачены на закупку продукции у украинских поставщиков. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению Covid-19 Кирилл Тимошенко.

Автор: офис Президента
  Офис Президента опубликовал оперативный отчет об использовании специального фонда, созданного для борьбы с распространением коронавируса при ОП
Офис Президента опубликовал оперативный отчет об использовании специального фонда, созданного для борьбы с распространением коронавируса при ОП

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Было закуплено продукции на 182,6 млн грн у иностранных поставщиков.

Автор: офис Президента
  Офис Президента опубликовал оперативный отчет об использовании специального фонда, созданного для борьбы с распространением коронавируса при ОП
Офис Президента опубликовал оперативный отчет об использовании специального фонда, созданного для борьбы с распространением коронавируса при ОП

Согласно инфографике, на авиационную доставку медсредств были потрачены 33,6 млн грн. Расходы на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги составили 286 тыс. грн. Состоялись 10 рейсов в китайский город Сямэнь, 4 рейса - в Гуанчжоу, 3 рейса - в Пекин, а также 4 рейса - в Сеул.

Автор: офис Президента
  Офис Президента опубликовал оперативный отчет об использовании специального фонда, созданного для борьбы с распространением коронавируса при ОП
Офис Президента опубликовал оперативный отчет об использовании специального фонда, созданного для борьбы с распространением коронавируса при ОП

В Киеве обнаружили вдвое больше инфицированных Covid-19, чем днем ​​ранее. Заболели 48 человек. В предыдущие сутки эта цифра составляла 24.

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Дата
05
мая

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