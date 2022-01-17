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понедельник, 17 января 2022 13:43

Одна область оказалась в шаге от красной зоны

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Одна область оказалась в шаге от красной зоны
В Украине две области остаются оранжевыми. Красных пока нет. Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 17 января в Украине две области остаются в оранжевой зоне эпидопасности. Это Сумская и Ивано-Франковская.

В последнем эпидпоказатели ухудшились, свидетельствуют данные Минздрава.

В Ивано-Франковской области фиксируют отрицательную динамику уровня Covid-госпитализаций - 54,3% при норме не более 50%.

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В обоих оранжевых регионах есть также рост коэффициента выявления случаев инфицирования. В Сумской области 26,9%, в Ивано-Франковской - 29,2%. Допустимая норма - не больше 20%.

Остальные регионы Украины - желтые.

Оранжевый уровень эпидемической угрозы не содержит дополнительных ограничений. Он является сигналом, что регион приближается к красной зоне. Местные власти оранжевых регионов могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

За прошедшие сутки, 16 января, зафиксировали 5072 новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Госпитализировали 1213 человек, умерли 78 больных.

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Дата
17
января

Началось иконоборчество

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