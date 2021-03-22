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понедельник, 22 марта 2021 10:27

Новый этап вакцинации: кого планируют прививать от Covid-19

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Новый этап вакцинации: кого планируют прививать от Covid-19
В Украине стартует новый этап вакцинации. Фото: armyinform.com.ua

На этой неделе Украина переходит ко 2-му этапу вакцинации. Прививки также получат семейные врачи и украинцы старше 80 лет.

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"Планируем охватить прививками максимальное количество работников первичной медицинской помощи, системы общественного здоровья и людей, которые вовлечены в работу в социальной сфере. Впоследствии к ним на этом этапе вакцинации присоединятся и люди старше 80 лет", - сообщает министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга Минздрава.

Новый этап вакцинации можно проводить параллельно с 1-м. Для него в Украине планируют развернуть до 2,5 тыс. пунктов вакцинации.

В Украине побочные эффекты от Covid-вакцины CoviShield зафиксировали 0,5% привитых людей - все "побичкы" прошли в легкой форме.

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