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суббота, 29 июня 2019 05:28

Назвали вещи, которыми нельзя пользоваться

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Назвали вещи, которыми нельзя пользоваться
Каждый имеет вещи, которые стоило бы уже давно выбросить

Не стоит использовать старые футляры, старую обувь, кухонные моечное принадлежности и откупоренные бутылки. Этих вещей нужно избавиться.

Лучше не хранить открытый алкоголь. Может измениться вкус и химический состав, что приведет к отравлению.

Не используйте просроченной продукцией. Не пейте таблетки с просроченной датой потребления. Часто меняйте кисточки для макияжа, которые накапливают много бактерий.

Выбрасывайте пищу, если она уже не свежая, ведь в ней может завестись плесень или моль, рассказывает vesti.dp.ua.

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Не оставляйте тряпки влажными. Вовремя меняйте губки, люфы, и перчатки для душа. Если вы моете ними посуду или тело, вы размазываете микробов по тарелкам или коже.

Изношенная обувь портит хода и наносит реальный физический вред. Старые кроссовки вредят больше. Они не держат ногу и создают ужасное нагрузки на суставы.

Чтобы сохранить хорошую атмосферу в доме выбрасывайте вещи умерших людей, средства для уборок, сломанную технику и битая посуда.

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