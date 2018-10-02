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вторник, 02 октября 2018 12:09

Назвали продукт способен лишить боли и даже убить рак

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Назвали продукт способен лишить боли и даже убить рак
Оливковое масло поможет утолить боль и предупредить рак. Фото із відкритих джерел.

Олеокантал, органическое соединение, которое есть в оливковом масле холодного отжима, подавляет деструктивные ферменты (циклооксигеназы), которые отвечают за воспалительную реакцию, развивающуюся на фоне головной боли.

Соединение - олеокантал обладает противовоспалительными свойствами, похожие на действие популярного препарата Ибупрофен или ацетилсалициловую кислоту, передает Народная Правда.

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Кроме того, в странах Средиземноморья, где население традиционно употребляет этот продукт менее распространены сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

Несколько лет назад ученый в области питания Пол Бреслин, биолог Дэвид Фостер и химик Оника Лежандра обнаружили, что олеокантал вызывает некроз раковой клетки, не нанося вреда здоровым. Раковые клетки были убиты их собственными ферментами, которые они выпускают после разрыва.

Ранее назвали продукты, которые побеждают осеннюю депрессию. Наиболее благоприятной для психического здоровья является средиземноморская диета, включающая фрукты, овощи, рыбу, оливки и злаки.

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