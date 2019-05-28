Назвали действенную методику для избавления от привычки курить

Автор: Екатерина Романчук Евгений Симонец назвал действенную методику отказа от курения

Бронхит курильщика мешает людям жить. Отличается от обычного постоянством. Это регулярный сухой кашель или с выделением мокроты и одышкой. На него лекарства не действуют.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, торакальный хирург и пульмонолог.

"Обязательно надо обратить внимание на кашель с желтой или зеленой мокротой. Она бывает утром. За ночь уменьшается подвижность ресничек на слизистой оболочке трахей и бронхов. Поэтому мокрота скапливается. После пробуждения реснички начинают двигаться и выталкивают мокроту. Провоцируется кашлевой рефлекс и отходит мокрота . Человеку становится легче после выкуренной сигареты, поэтому часто курильщики именно с нее начинают утро.

Во время курения возникает воспалительный процесс на слизистой оболочке бронхов. Продукты сгорания сигарет оседают на поверхности и курильщики их викашливают.

На первой стадии бронхита человек иногда покашливает, на второй - возникает постоянный кашель и одышка. Становится трудно подниматься по лестнице. На завершающей стадии появляется ощущение нехватки воздуха во время физических упражнений или поднятия тяжелого предмета.

Есть много методик избавиться от курения. На самом деле надо просто отложить сигарету и не курить. Если не получается, то можно уменьшить количество сигарет. Не резко, каждый день - минус одна. Пока не дойдет до пяти. Именно с таким количеством организм может справляться. Далее ему трудно выводить наружу смолы и никотин ", - убеждает врач.

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Стоит выжигать сигарету до половины. Так человек вдыхает меньше смол. Их концентрация увеличивается ближе к фильтру.

Курильщику с 30-40-летним стажем трудно бросить. Лучше найти альтернативу доставки никотина вместо сигарет. Самый простой метод - вейпинг. В электронных сигаретах табак нагревается до 350 градусов. В обычной сигареты температура горения 850-900 градусов.

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