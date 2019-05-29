Назвали даты магнитных бурь в июне

Расписание магнитных бурь в июне довольно оптимистичное. Однако будет несколько неблагоприятных дней.
3 июня ожидается первая сильная магнитная буря. Об этом сообщает "Главред".
8 июня из-за колебаний может ощущаться слабость и наблюдаться снижение работоспособности.
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9 июня прогнозируют сильную магнитную активность. Поэтому метеозависимым людям советуют принимать лекарства заранее.
10 июня еще будут ощущаться последствия прошлой бури.
27-30 июня метеозависимым людям советуют быть осторожными. Магнитная активность в эти дни будет 4-5 баллов.
До начала июня 2019-му в Украине не ожидается серьезных магнитных бурь, однако в некоторые дни метеозависимым людям стоит быть осмотрительными.
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