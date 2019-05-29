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среда, 29 мая 2019 09:58

Назвали даты магнитных бурь в июне

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Назвали даты магнитных бурь в июне
Расписание магнитных бурь в июне довольно оптимистичное

Расписание магнитных бурь в июне довольно оптимистичное. Однако будет несколько неблагоприятных дней.

3 июня ожидается первая сильная магнитная буря. Об этом сообщает "Главред".

8 июня из-за колебаний может ощущаться слабость и наблюдаться снижение работоспособности.

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9 июня прогнозируют сильную магнитную активность. Поэтому метеозависимым людям советуют принимать лекарства заранее.

10 июня еще будут ощущаться последствия прошлой бури.

27-30 июня метеозависимым людям советуют быть осторожными. Магнитная активность в эти дни будет 4-5 баллов.

До начала июня 2019-му в Украине не ожидается серьезных магнитных бурь, однако в некоторые дни метеозависимым людям стоит быть осмотрительными.

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