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среда, 29 июля 2020 07:22

Назвали цену вакцины от коронавируса

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Назвали цену вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. Фото: pixabay.com

Курс вакцины от Covid-19 может быть на уровне $50-60.

Такую цену американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить для США и других стран с "высоким уровнем дохода". Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники.

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Издание отмечает, что цена, скорее всего, изменится. Потому Moderna оценила свою вакцину выше, чем компании Pfizer и BioNTech, которые на прошлой неделе заключили соглашение с властями США на продажу в 600 млн доз вакцины против коронавируса, что разрабатывается ими, по стоимости в $19,5 за дозу.

Американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса. Проект вакцины компании поддерживает федеральное правительство США, который выделил почти $ 500 млн и выбрал ее в качестве одной из первых для начала широкомасштабных испытаний на людях.

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