Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно

Мнение о том, что в мясе могут быть антибиотики и гормоны роста, не миф. Их добавляют, чтобы скот не болел и быстрее достиг зрелости. Регулярное потребление такого продукта вредит здоровью. Страдают люди любого возраста и пола. Самым страшным последствием есть рак.

Автор: Eiliv Aceron from Pexels По внешним показателям и запаху определить есть ли в мясе антибиотики и гормоны роста - невозможно. Это покажет только лабораторное исследование.

"Животным дают антибиотики, чтобы не болели. Потому что если заболело одно - вымирает вся ферма. Но для человека, который будет потреблять такое мясо, это плохо. Организм постепенно вырабатывает защитный механизм и перестает реагировать на антибиотики - привыкает к ним. Поэтому во время болезни лекарства не помогут", - сказал Андрей Маковецкий, диетолог.

Это приводит к возникновению хронических заболеваний.

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"Человек не может до конца вылечить приобретенную болезнь. В результате получает хроническую пневмонию, ангину, воспаление суставов", - рассказал Александр Кущ, диетолог.

Добавляют в рацион животных и гормоны роста, которые не менее негативно влияют на человеческий организм.

"Если мальчик будет есть такое мясо, то у него будет высокий уровень эстрогена - женского гормона. Процесс созревания замедлится. Девочки наоборот перезревают. Выглядят старше своих лет. Взрослому мужчине это грозит женским типом ожирения - с выраженными боками, бедрами, писклявым голосом. У женщин может возникнуть поликистоз - гормональное расстройство - или рак молочных желез", - продолжил Кущ.

Кроме этого, недобросовестные продавцы могут вымачивать товар в медикаментах. Все для того, чтобы продлить срок хранения.

По внешним показателям и запаху определить, есть ли в мясе антибиотики и гормоны роста, невозможно. Это покажет только лабораторное исследование.

Чтобы приобрести качественный продукт, диетологи советуют покупать мясо с отметкой "Без антибиотиков", ЭКО - экологическое, или ДСТУ - выращенное по государственному стандарту Украины.

В Украине за июль на 5% подорожала курятина. Производители продают ее по 55,99 грн/кг. В прошлом году, в это же время, мясо кур стоило на 16% меньше.