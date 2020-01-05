Мужчина умер после домашних консервов

Мужчина умер от ботулизма. Фото: novosti.kr.ua

59-летний мужчина заболел ботулизмом и умер.

Он употреблял консервы из свинины домашнего приготовления, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"У больного был тяжелый ход заболевания и даже после введения сыворотки и трех операций состояние пациента все ухудшалось. Мужчина умер 30 декабря 2019", - говорится в сообщении.

Чтобы уберечься от ботулизма, нужно избегать употребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы, мясных и грибных консервов, а также консервов домашнего производства.

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"Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резкого повышения температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения: двоятся предметы, трудно читать, что связано с параличом глазных мышц. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых оболочек, расстройство глотания, может измениться тембр голоса", - добавили в пресс-службе.

С начала года в Киеве зафиксировали 7 случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщает ГУ Держпродспоживслужбы в Киеве.