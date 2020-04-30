Медикам, которые не работают с коронавирусом, увеличат зарплату

Кабмин собирается принять постановление о выделении средств для медиков. Фото: pixabay

Зарплаты врачам стационаров и учреждений экстренной медицинской помощи, которые не вошли в группы тех, кто работает с Covid-19 планирует повысить Минздрав.

Такое решение также поддерживает правительство, об этом на брифинге 30 апреля рассказал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Кабмин собирается принять постановление о выделении средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы вероятные причины высокой заболеваемости Covid-19 среди медиков

"В частности, деньги пойдут на повышение заработной платы вирусологам, лаборантам и всем врачам и медицинским работникам, которые не вошли в пакет Covid-19, работая в стационарах и других учреждениях экстренной медицинской помощи", - сообщил министр.

Максим Степанов отметил, что постановление примут на следующем заседании правительства.

Министерство здравоохранения инициировало перераспределение средств, которое позволит медицинским учреждениям в регионах покрыть дефицит средств и выплатить зарплату медработникам.