Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

6 июля 1885 года микробиолог и химик Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на 9-летнем Йозефе Майстере, которого укусила бешеная собака. До этого момента заболевание было неизлечимым и каждый год отнимало жизни тысяч людей.
Мать мальчика привезла больного сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Без терапии мальчик мог умереть, и ученый решился нарушить закон. Тогда в течение 10 ч. вводил сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, которого вылечили от бешенства.
В благодарность за свое спасение Йозеф всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера.
Сегодня же вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира. В Украине первые прививки против бешенства ввели в 1886-м.
Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиенцефаломиелита и параличами. Вирус поражает центральную нервную систему, и человек медленно приближается к смерти. Она наступает от паралича дыхательных путей.
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После укуса собаки или кошки нужно обратиться в травмпункт для обработки раны. Агрессивное животное желательно показать ветеринарам.
США будут способствовать Украине в дальнейших поставках вакцины против Covid-19.
Помощь Украине в борьбе с пандемией коронавируса они назвали продолжением многолетнего сотрудничества правительств США и Украины в борьбе с другими заболеваниями. В частности, с ВИЧ, туберкулезом и другими.
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