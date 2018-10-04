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четверг, 04 октября 2018 00:16

Лечение мочой. Советы от Супрун

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Лечение мочой. Советы от Супрун
Супрун против уринотерапии. Фото: Укринформ

Уринотерапия опасна для здоровья человека.

"Пить, втирать, делать маски или капли из урины (мочи) не стоит вообще. Не существует ни одного научного подтверждения, что это имеет какую-то пользу для здоровья. Казалось бы, в мире существует столько научно обоснованных и проверенных способов улучшить свое здоровье, что места для подобных экстремальных методов оставаться не должно. Впрочем, терапия мочой имеет большое количество последователей, которые упорно верят в магическую силу этой жидкости", - написала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Кроме воды, в моче содержатся соли, аммиак и другие побочные продукты, произведенные во время природных процессов в организме человека. Поэтому принимать ее в любом виде не рекомендуется.

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"Помните, что существует множество других безопасных способов получить витамины и минералы, следить за кожей или лечить болезни. А единственный рекомендуемый способ обращения с мочой - это избавиться от нее в туалете", - добавила Супрун.

Уринотерапия - внутреннее или наружное применение мочи в лечебных целях. Один из методов альтернативной медицины.

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