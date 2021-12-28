Кто чаще всего оказывается в больнице во время зимних праздников: ответ Минздрава

Медики в период зимних праздников чаще всего госпитализируют детей. Фото: pixabay.com

В период зимних праздников в Украине чаще всего госпитализируют детей. Самая распространенная причина – всевозможные ожоги.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"Врачи просят всех быть очень внимательными и осторожными, ведь в зимние праздники в них больше всего попадает именно детки с разными ожогами, начиная от малышей и заканчивая подростками из-за опасных игр с пиротехникой. Также много и так называемых "обожателей селфи" возле высоковольтных проводов", – написал глава Минздрава.

Ляшко добавил, что более 12 тыс. детей ежегодно получают ожоги. При этом около 90% детей до пяти лет получают травмы на кухне. В основном, причиной подобных инцидентов является неосторожность и безответственность родителей.

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В Харькове в прошлом году 6-летнюю девочку доставили в больницу с ожогами. Она ухватилась рукой за включенную новогоднюю гирлянду. Ребенок обожг обе руки.