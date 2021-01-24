Коронавирус в Украине: Степанов оценил эффект жесткого карантина

Благодаря мерам и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавируса по сравнению с начала декабря 2020 года. Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов напомнил о выходе из жесткого карантина 25 января. И подчеркнул, что ужесточенные меры были эффективными.

Он отметил, что благодаря мерам и их соблюдению удалось снизить показатель госпитализированных с коронавирусом в сравнении с началом декабря 2020 года. Об этом глава МОЗ рассказал в Facebook.

"Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек", - написал Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему смертность от коронавируса не падает

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947 514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.