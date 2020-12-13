Коронавирус в Украине: расширили перечень лиц, подлежащих тестированию

Показатель выявленных случаев заболевания коронавируса при тестировании в Украине достаточно высок. Фото: Pixabay

В Минздраве Украины расширили перечень лиц, подлежащих тестированию на COVID-19 и изменят логистику. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Во-первых, это все без исключения люди, у которых есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, не только COVID-19. Во-вторых, мы изменим логистику, то есть маршрут пациента - не только мобильные бригады, в том числе сделаем и посещения пункта забора биоматериала, чтобы люди могли сдавать. Я поставил задачу, чтобы на вторник мы уже все утвердили", - сообщил глава МОЗ.

По его словам, показатель выявленных случаев заболевания коронавируса при тестировании в Украине достаточно высок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун в феврале: Степанов прокомментировал возможный вариант

"С чем это связано? С тем, что у нас буквально в четверг на этой неделе в стандарте было, кого мы тестируем методом ПЦР - это люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни. У нас росло число больных, и у нас мощности системы, хотя мы их увеличили в 200 раз по сравнению со способностью делать тесты в апреле, сейчас у нас в государственных лабораториях, которые подчинены Министерству здравоохранения, уже до 60 тыс. Тестов в день", - рассказал министр.

Украина бесплатно получит 8 млн доз вакцины от Covid-19. Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.