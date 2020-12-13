Коронавирус в Украине: расширили перечень лиц, подлежащих тестированию

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 414
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 873
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 594
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4194
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4572
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1467
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 486
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3285
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1026
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
Коронавирус в Украине: имеем 2-й за неделю рекорд по смертности
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 459
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 189
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1782
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1026
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3240
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 477
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
воскресенье, 13 декабря 2020 01:53

Коронавирус в Украине: расширили перечень лиц, подлежащих тестированию

  Комментировать
Коронавирус в Украине: расширили перечень лиц, подлежащих тестированию
Показатель выявленных случаев заболевания коронавируса при тестировании в Украине достаточно высок. Фото: Pixabay

В Минздраве Украины расширили перечень лиц, подлежащих тестированию на COVID-19 и изменят логистику. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Во-первых, это все без исключения люди, у которых есть какие-либо симптомы респираторного заболевания, не только COVID-19. Во-вторых, мы изменим логистику, то есть маршрут пациента - не только мобильные бригады, в том числе сделаем и посещения пункта забора биоматериала, чтобы люди могли сдавать. Я поставил задачу, чтобы на вторник мы уже все утвердили", - сообщил глава МОЗ.

По его словам, показатель выявленных случаев заболевания коронавируса при тестировании в Украине достаточно высок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Локдаун в феврале: Степанов прокомментировал возможный вариант

"С чем это связано? С тем, что у нас буквально в четверг на этой неделе в стандарте было, кого мы тестируем методом ПЦР - это люди, которые имеют симптомы коронавирусной болезни. У нас росло число больных, и у нас мощности системы, хотя мы их увеличили в 200 раз по сравнению со способностью делать тесты в апреле, сейчас у нас в государственных лабораториях, которые подчинены Министерству здравоохранения, уже до 60 тыс. Тестов в день", - рассказал министр.

Украина бесплатно получит 8 млн доз вакцины от Covid-19. Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус в Украине: расширили перечень лиц, подлежащих тестированию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 19575
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 Просмотров: 15345
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 9549
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 8172
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья Просмотров: 7499
Здоровье
Локдаун в феврале: Степанов прокомментировал возможный вариант
Локдаун в феврале: Степанов прокомментировал возможный вариант Просмотров: 324
Украина бесплатно получит 8 миллионов доз вакцины от Covid-19
Украина бесплатно получит 8 миллионов доз вакцины от Covid-19 Просмотров: 702
Не менее миллиона тестов в месяц. На Covid-19 будут проверять иначе
Не менее миллиона тестов в месяц. На Covid-19 будут проверять иначе Просмотров: 567
Коронавирус не отпускает Украину: последняя статистика
Коронавирус не отпускает Украину: последняя статистика Просмотров: 783
Ученые нашли новые симптомы коронавируса у детей
Ученые нашли новые симптомы коронавируса у детей Просмотров: 432
Больше всего комментируют
13
Умер актер Валентин Гафт
9
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
8
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
5
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
2
"Изучили рынок и нашли свою нишу" - украинцы об открытии бизнеса в Польше
Голосов: 689
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть