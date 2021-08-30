Коронавирус проявляется новыми симптомами - инфекционист

Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Фото: pixabay.com

Молодежь стала чаще болеть коронавирусом. Кроме этого, изменились первые симптомы при заболевании.

"Изменился возраст больных. Коронавирусом теперь инфицируются и болеют в тяжелой форме люди молодого и среднего возраста. Например, сегодня ночью мы перевели на управляемое дыхание относительно молодого человека 42 лет. Такого во время первой волны не было", - говорит главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко, сообщает ТСН.

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Потеря обоняния и вкуса у пациентов встречается реже.

"Увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни является расстройство желудочно-кишечного тракта. Этого раньше не наблюдали так часто", - отметил Федоренко.

Большинство больных сейчас имеют тяжелые поражения легких.

За последние сутки в Украине выявили 749 новых больных коронавирусом. Из них детей – 55, медработников – шесть. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (148), Черновицкой (74), Днепропетровской (72), Одесской (49) и Тернопольской (48) областях.