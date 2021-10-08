Коронавирус не отступает - в каких областях больше всего заражений

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Количество случаев заражения коронавирусом в Украине растет. По позапрошлую сутки фиксировали 15 125 новых случаев Covid-19 .

Госпитализировали 3 526 человек. Выздоровели 4 720 человек, летальных исходов - 241.

За сутки заболели 1 553 детей и 431 медработников.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

За сутки 7 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случаев коронавирусной болезни.

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