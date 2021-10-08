Коронавирус не отступает - в каких областях больше всего заражений

 
Ексклюзивы
1/5
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1242
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 3645
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Шевченковский гай во Львове показал древние украинские иконы, посуду и сундуки
Просмотров: 1035
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
"Мецгер out" - журналисты под Укрэксимбанком требовали отставки руководства
Просмотров: 1125
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
Признаком власти стало право не считаться с законом. Доходит до абсурда
1 Просмотров: 1395
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
В Польше открыли памятник "пароху концлагеря Майданек" украинцу Емельяну Ковчу
Просмотров: 1665
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Офшор Зеленского, крепкая гривна и репрессии в Крыму - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1188
Нужна ли нам латиница
Нужна ли нам латиница
Просмотров: 1269
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
"Стефанчук будет греть престол Зеленскому" - политолог связал увольнение Разумкова с досрочными выборами
Просмотров: 702
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
"Героям слава!" и "Аваков - черт": Андрей Антоненко отпраздновал 50-летие громким концертом
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
5
4
5
6
0
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
Самолет МВД привез донорское сердце для самой маленькой в Украине пациентки
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Впервые за 20 лет в Украине пересадили роговицу глаза
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Непривитых студентов медицинского вуза будут отчислять
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Видео
Все видео
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
Пользователи Android могут получить желтый Covid-сертификат в "Дії"
5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы
5 ч. в очереди: "скорые" с Covid-больными заполонили двор киевской больницы
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Интервью
1/5
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
"Действующая власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии власти, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 423
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 387
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 747
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 990
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2088
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2021
Просмотров: 369
Святі місця
— Чого ти так рвешся в те Тальне? — дивується жінка. — В хаті холодно, пусто. Тільки гроші провозиш. Я не можу їй пояснити, ...
пятница, 08 октября 2021 08:47

Коронавирус не отступает - в каких областях больше всего заражений

  Комментировать
Коронавирус не отступает - в каких областях больше всего заражений
Фото: pixabay.com

За сутки 7 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продавали по 800 грн: троих человек будут судить за подделку тестов на коронавирус

За сутки заболели 1 553 детей и 431 медработников.

Госпитализировали 3 526 человек. Выздоровели 4 720 человек, летальных исходов - 241.

Количество случаев заражения коронавирусом в Украине растет. По позапрошлую сутки фиксировали 15 125 новых случаев Covid-19.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус не отступает - в каких областях больше всего заражений». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Началась самая большая морская битва века

Как украинцы Закарпатья боролись за автономию

Самое читаемое
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
Победители Евровидения Måneskin полностью разделись в смелом фотосете
5
 Просмотров: 7182
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
Ирэна Карпа прикрыла голую грудь блестящими наклейками
5
 Просмотров: 6426
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
Как носить шарф стильно: беспроигрышные идеи под любой образ
9
 Просмотров: 4923
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со &quot;слугой&quot;
Жена Саакашвили впервые прокомментировала его роман со "слугой"
 1 Просмотров: 3681
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
6
 Просмотров: 3645
Здоровье
Понадобится третья доза: Covid-вакцина Pfizer теряет эффективность
Понадобится третья доза: Covid-вакцина Pfizer теряет эффективность Просмотров: 117
Латвия вводит чрезвычайное положение
Латвия вводит чрезвычайное положение Просмотров: 1269
Продавали по 800 грн: троих человек будут судить за подделку тестов на коронавирус
Продавали по 800 грн: троих человек будут судить за подделку тестов на коронавирус Просмотров: 144
Вакциной Pfizer хотят прививать детей от пяти лет
Вакциной Pfizer хотят прививать детей от пяти лет Просмотров: 198
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
Медицинский вертолет впервые доставил больного младенца из Львова в Киев
5
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
23
"На жене один оффшор на Сейшелах. Это нормально" - Арахамия
10
В Раде Путину на его день рождения напомнили, что он х*йло
5
"Пусть прибудет с вами сила" - Кива поклонился Путину
3
Нападение на журналистов "Схем": в полиции не получили полного видео с камер банка
3
"Тимошенко показала высшую школу политического цинизма" - сети обсуждают спикериаду в Раде
Голосов: 126
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть