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воскресенье, 28 февраля 2021 04:56

Кому не стоит делать прививку от Covid-19: ответ эпидемиолога

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Кому не стоит делать прививку от Covid-19: ответ эпидемиолога
Специалист отметила, что если есть возможность пройти вакцинацию, ее все же надо это сделать. Фото: Pixabay

Вакцинация от коронавируса нужна, однако, прививки можно не делать, если человек имеет достаточный титр антител.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" рассказала доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталия Виноград.

"Если ты болел, если у тебя есть обследование о наличии хорошего титра антител, зачем тогда делать сегодня вакцинацию. Ее можно сделать позже, когда этот титр снизится. А сегодня - ты защищен постинфекционным иммунитетом. Если же его нет и ты - группа риска, вакцинация - вариант не попасть в большую беду", - пояснила эпидемиолог.

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Она подчеркнула, что если есть возможность пройти вакцинацию, ее все же надо сделать. Кроме того, заверила, что украинские медики хорошо обучены процессу вакцинации и четко знают все противопоказания при прививках.

24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. 22 февраля в Украине было зарегистрировано 2 вакцины от Covid-19 - препараты Pfizer / BioNTech и CoviShield. 23 февраля в Украину прибыла 1-я партия Covid-вакцины CoviShield. Это 500 тыс. Доз препарата компании AstraZeneca.

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