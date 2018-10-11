Комаровский развеял популярный миф о жевательной резинке

Нет ничего страшного в том, что ребенок проглотил жвачку. ФОТО: tesco-baby.com

Вопреки распространенному мнению жевательная резинка не задерживается надолго в организме. Тому, кто ее проглотил, серьезные последствия не грозят.

"Жевательные резинки нормально проходят путь от пищевода в желудок, тонкий и толстый кишечник. Благополучно покидают организм без каких-бы то ни было негативных последствий независимо от того взрослый человек это или ребенок ",– рассказал известный украинский врач Евгений Комаровский на своем официальном сайте.

Опасно глотать жвачки в больших количествах. Особенно, если при этом человек страдает запором.

"Если ваш ребенок испражняется раз в 3-4 дня и, кроме этого, съедает целую упаковку жевательных резинок, есть смысл вместе с врачом подумать о приеме слабительного", – говорит Комаровский.

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Ранее рассказали, чем быстро промыть желудок при отравлении. Советы дал столичный инфекционист Михаил Коваль. Врач отметил, что с момента заражения сальмонеллезом до проявления первых симптомов может пройти от 2 часов до 3-х суток.