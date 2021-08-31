Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог

Автор: предоставил Григорий Попов

Вакцинированные даже в случае заражения коронавирусом переносят болезнь гораздо легче и почти не попадают в статистику смертности, говорит биолог, сотрудник Национальной академии наук Украины Григорий Попов. Он рассказывает Gazeta.uaоб эффективности различных видов вакцин.

Какую вакцину вы советовали бы выбрать для вакцинации?

Если есть выбор, то лучше согласиться на так называемую мРНК-вакцину: Pfizer и Moderna. Это так называемые митохондриальные вакцины. Они немного лучше других. А в случае штамма Дельта, который сейчас распространяется, они вообще лучше. Так называемые векторные - AstraZeneca, Coronavac, Covishield, Спутник V работают по другому принципу. Различия между ними обычно просто в каких-то процентах. Они все хорошие.

У многих людей есть опасения относительно мРНК вакцин против коронавируса, потому что они новые, быстро разработанные.

Митохондриальные вацины использовались и раньше - они в XX веке были изобретены. Просто их делают по разным технологиям. Поэтому нет ничего страшного.

Поэтому можно не бояться, что в далекой перспективе эта вакцина вылезет боком?

Любая вакцина может иметь побочные последствия. Но вероятность этих последствий у одного человека на 50 тысяч, а вероятность заболеть и умереть от коронавируса - в тысячи раз выше. С точки зрения биолога с 30-летним опытом - вообще нет вопросов. Недоверие к вакцинам создано искусственно. Оно - следствие некомпетентности неопытных врачей, которые наносят вред людям, пропагандируя недоверие к вакцинам. И благодаря социальным сетям неверие также распространяется. Но мы вполне спокойно принимаем парацетамол или другие лекарства. Читаем инструкции и никаких вопросов не возникает. Любая вакцина может иметь побочные последствия. Но вероятность этих последствий у одного человека на 50 тысяч, а вероятность заболеть и умереть от коронавируса - в тысячи раз выше

Но информации о вакцинах все же не хватает, и опасения людей понять можно.

Это правильный вопрос: кому мы доверяем свою жизнь? Людям, которые создают вакцины и вкладывают в них огромные деньги. Вы имеете дело со специалистами, которых насчитывается десятки и сотни тысяч на планете. Все эти данные - открытые, публикуются в зарубежных научных журналах. Мировое научное сообщество проверяет информацию настолько тщательно и усердно, что у меня не возникает доверия к антивакцинаторам, которые выступают против вакцин. Они не базируются на достоверных источниках информации. Ссылаются на чьи-то блоги, на что угодно, но не на научную литературу. Вы имеете дело не с всемирным сговором, а с многократно проверенными исследованиями ученых. Поэтому вакцинироваться надо - любой вакциной, которая есть в наличии. Если у вас есть выбор, выбирайте мРНК вакцины, так как их эффективность выше других вакцин, но не в разы, а на несколько процентов. Например, эффективность защиты Moderna от штамма Дельта - 72 процента, а в Pfizer ниже всего где-то на полтора процента. Автор: предоставил Григорий Попов

Замечаю, в общественном транспорте - люди уже без масок. Это все вакцинировались, или просто махнули рукой на осторожность?

Это просто массовое безразличие, надежда на то, что все пройдет и обойдет их стороной. Но даже если человек вакцинировался, она\ может быть переносчиком вируса. Этот факт очень активно используют антивакцинаторы. Сейчас появилось исследование, которое подтверждает: вакцинированные люди действительно могут переносить вирус, но концентрация вирусных частиц в их организме в 25 раз меньше, чем у невакцинированных людей. Вакцинированные переносят болезни. Но смертность среди них в сотни раз меньше тех, кто не привился. Не вакцинируясь люди подвергают себя опасности. И, кстати, человек, который болеет тяжело и долго, как раз и увеличивает опасность распространения вируса. Заражая людей, вирусы адаптируются к организму и мутируют. Среди вакцинированных процент смертности высокий - три с половиной процента. От гриппа в тысячи раз меньше умирают. Но даже если невакцинированному человеку удалось избежать худшего, он является источником новых адаптивных штаммов вируса и продолжает подвергать опасности всех вокруг. У вакцинированных же людей течение болезни легче, они на порядок меньше умирают и останавливают цепочку передачи коронавируса друг от друга, пока не сформируется коллективный иммунитет. Через 2-3 года коронавирус станет уже такой обычной болезнью, как грипп или другие вирусы. Наши люди не привыкли делать что-то ради других. Но вакцинироваться надо в первую очередь для себя. Власть наша вакцинацию полностью провалила. Фонд борьбы с коронавирусом пустили на ремонт дорог еще в прошлом году. Дошло до того, что нам стали оказывать гуманитарную помощь

Сколько людей уже вакцинировались двумя дозами?

По состоянию на 31 августа в Украине от коронавируса сделали 9 миллионов прививок. Это примерно 22 процента. Из них вторую дозу получили более трех с половиной миллионов. Это очень мало. В некоторых странах уже 95 процентов вакцинировались. Вообще вакцинация в Украине была сорвана. К нам очень долго не завозили никакую вакцину. Пока другие страны договаривались с мировыми концернами, Украина не делала ничего. В первый год вируса не было даже речи о том, что мы закупаем какую-то вакцину. Власть наша вакцинацию полностью провалила. Фонд борьбы с коронавирусом пустили на ремонт дорог еще в прошлом году. Во-вторых, не были подготовлены больницы для скорой помощи. Дошло до того, что нам стали оказывать гуманитарную помощь. Потом к нам пришла первая партия вакцины Covishield, который по лицензии AstraZeneca производили в Индии. Затем эти поставки у нас сорвались по непонятным причинам. Схема закупки этой вакцины вообще была темная. В наших сми очень не любили говорить о том, что индийцы нам перекрили поставки Covishield, потому что очень много в сми раздули антивакцинаторськои истерии. К этому руку приложили и россияне, которые пытались скомпрометировать Covishield, потому что они сами хотели запустили на харьковском заводе производство своего Спутника V. Но Украина запретила это, а Индия прекратила поставки в Украину Covishield. После этого, когда прошел уже год после начала эпидемии, а это очень много, мы перешли на закупку недорогих китайских вакцин - Coronavac и Sinovac. У нас было немного американского Pfizer. Он сразу попал в коррупционные схемы, потому что его было мало, несколько десятков тысяч. Его стали распространять среди депутатов и других чиновников. И только сейчас вакцины стали более-менее доступными. Автор: предоставил Григорий Попов

Почему очень много вакцин появились именно летом?

Потому что это гуманитарная помощь Украине от международных организаций - ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ. Нам просто их подарили - 7-9 миллионов каждой вакцины. Pfizer, Moderna - в достаточном количестве. Причем в регионах. До сих пор проблемы достать эти вакцины только в Киеве. А если вы поедете в другой город, там вообще можно выбирать. В Киеве Pfizer и Moderna колют до сих пор только по учреждениям и людям, которые старше 60 лет. В Киеве, если человек хочет Pfizer или Moderna уколоться, но он не работает где-то в учреждении или моложе 60 лет, он не сможет этого сделать. Так как спрос на вакцины в Киеве больше.

Чем и как прививались вы?

Наша семья привилась Moderna на работе матери моей жены - в научном учреждении. Мы ждали вакцину очень долго, не могли никак прививаться, потому что не было возможности вообще. Был период, когда мы не могли даже Coronavac прививаться, потому что пункты вакцинации действовали только по выходным. Сейчас мы вакцинируемося на работе мамы жены. Законодательство предусматривает, что если трудовой коллектив насчитывает 50 и более человек, то тогда они могут вызвать бригаду, которая уколет Pfizer или Moderna. Недели три назад на конечных остановках городских маршруток появились объявления о вакцинации: просто заходи и вакцинуйся. В Киеве сейчас 82 пункта вакцинации.

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Как вы перенесли вакцинацию?

У нас никакой слабости не было. На днях должны как раз делать вторую дозу. А накануне вернулись из поездки во Львов и все заболели немножко - насморк, кашель, температура. Мы сделали тест - у нас не коронавирус, просто какой-то вирус подхватили. Поэтому вторую дозу Moderna будем делать на фоне вируса. Мы готовы к этому: полежим немного, потемпературим, если придется. Может, и не будет осложнений. Но морально мы готовимся. В Министерстве здравоохранения обещают не вводить принудительную вакцинацию от коронавируса для педагогов, даже несмотря на незначительный процент вакцинированных работников сферы образования. "Прежде всего, вакцинация в Украине против Covid-19 является добровольной и бесплатной. Пока не предусмотрено никакой принудительной вакцинации. Есть постановление Кабмина, где четко регламентирует, в каких случаях может работать заведение или не может. Сейчас в Министерстве не рассматривается любой принудительный элемент прививки любой группы населения", сообщил пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ в эфире "Украина 24". Сейчас прививки от коронавируса получили почти 30% педагогов. В то же время, если регион не будет находиться в "зеленой" зоне, то учебные заведения смогут работать при наличии прививки в минимум 80% работников.