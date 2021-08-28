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суббота, 28 августа 2021 13:15

Когда введут следующий локдаун - главный санитарный врач обнародовал интересные факты

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Когда введут следующий локдаун - главный санитарный врач обнародовал интересные факты
Третью волну Covid-19 ожидают в ноябре - главный санитарный врач. Фото: ВВС.

Третью волну пандемии Covid-19 в Украине ожидают в ноябре, говорит главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Третья волна обязательно до нас дойдет. Новые вспышки коронавируса есть у большинства европейских стран. Рано или поздно Украина столкнется с такой вспышкой. Ориентировочно это произойдет не раньше ноября. Поэтому должны готовиться", - отметил в интервью ВВС Кузин.

Будет ли локдаун - зависит от каждого украинца.

"Ответственное собственное поведение - дома, на рабочем месте, это сознательный выбор вакцинации как профилактики. Если украинцы будут делать эти простые вещи, мы сможем оттянуть локдаун до декабря-января или вовсе не допустить. По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре. Остается возможность общенационального локдауну, если будет превышение заболеваемости в большинстве регионов", - добавил Кузин.

Сейчас в Украине 140 больниц, где каждый день принимают больных Covid-19. В них - 40 тыс коек с кислородом. А вообще - в стране 256 больниц и около 70 тыс кроватей, которые можно разворачивать при заполнении больниц первой волны. В частности, в каждой области есть 5-6 заведений резерва.

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"Недавно в регионах за бюджетные средства закупили 16 тысяч дополнительных кислородных концентраторов. Они уже доставлены. В течение лета были крупные поставки концентраторов за счет гуманитарной помощи. Это максимальный уровень обеспечения концентраторами на уровне областей".

Кузин уверен, что в этом году эпидемия не пройдет.

"Вирус быстро мутирует и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами. Но и наука не стоит на месте, появляются новые вакцины. Это будет продолжаться по крайней мере еще несколько лет. От двух до пяти", - добавляет главный санитарный врач Украины.

За последние сутки, 27 августа в Украине зафиксировали 2082 новых подтвержденных случаев Covid-19. Среди них 108 детей и 35 медработников.

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