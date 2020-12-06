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воскресенье, 06 декабря 2020 11:38

Киев снова лидирует по количеству новых больных коронавирусом

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В Киеве в субботу обнаружили еще 1518 больных Covid-19. Это самый высокий показатель в Украине.

"5 декабря зафиксировали 1518 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 15 человек. Всего от Covid-19 уже умерли 1425 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на утро 6 декабря уже 79809", - сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

заболели:

- 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет,

- 583 человека в возрасте от 18 до 85 лет,

- 67 девочек от 1 до 17 лет и в 55 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Заболел, в частности, 71 медик. В больницы столицы госпитализировали 87 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

 

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев.

В министерстве здравоохранения планируют, что за 2021 сделать прививки вакциной от коронавируса должны 20,9 миллиона человек, входящих в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрасту.

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