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понедельник, 17 мая 2021 14:25

Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться

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Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Пройти тестирование на ВИЧ можно бесплатно в большинстве медицинских учреждений. Фото: Anna Shvets: Pexels

В Украине началась Европейская неделя тестирования для выявления инфекций, передающихся половым путем, в частности вируса иммунодефицита человека и гепатита. Цель - начать лечение на ранней стадии, ведь своевременное обращение в медицинское учреждение гарантирует полноценную жизнь.

О том, где можно пройти бесплатное тестирование и во сколько обойдется лечение в случае неприятного диагноза, Gazeta.ua рассказала Евгения Кувшинова, исполнительный директор ВБО "Конвиктус Украина".

"По оценочным данным в Украине проживает около 250 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Лишь немного более половины находится в обнаруженном состоянии. То есть привлеченные к диспансерному наблюдению и получают лечение. Это значит, что примерно каждый третий инфицированный украинец о болезни не знает. Около 70% новых случаев ВИЧ-инфекций - это половой вид передачи. Люди, которые употребляют наркотики инъекционно, секс-работники, мужчины, имеющие секс с мужчинами - это группы, которые потенциально имеют больший риск к инфицированию", - сказала Кувшинова

Причиной низкого уровня тестирования в Украине является страх. Все из распространенного мифа, что люди с ВИЧ долго не живут. Не меньшей причиной является и то, что считают лечение дорогостоящим и неэффективным.

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"В случае выявления болезни лечение предоставляется в тот же день бесплатно. Когда человек принимает АРВ-терапию, он не только сохраняет свое здоровье и живет полноценной, длительным жизнью, но и под действием препаратов его вирусная нагрузка падает и он не передает вирус дальше", - рассказал директор.

Пройти тестирование на ВИЧ можно бесплатно в большинстве медицинских учреждений страны. Для этого необязательно иметь подписанный договор с семейным врачом.

"Если есть декларация с семейным врачом тест на ВИЧ входит в пакет гарантированных услуг. Если нет - следует обратиться в нашу организацию, или же позвонить на горячую линию по ВИЧ, СПИД и там скажут, где есть пункты тестирования. Кроме того, почти в каждой больнице есть кабинет доверия, где можно получить бесплатное тестирование. Также мы часто проводим акции, поэтому можно увидеть амбулаторный автомобиль на улице. В нем можно сделать быстрый тест", - сказал директор.

Ситуация относительно гепатита С другая, ведь долгое время его лечение было недоступным для рядового гражданина. Стоило дорого.

"В Украине скрытая эпидемия, ведь четкой статистики относительно зараженных гепатитом С нет, потому что нет доступного тестирования. В течение трех последних лет в стране начинают закупать лекарства из государственного и местных бюджетов. Лечение гепатита С становится доступным", - сказала Кувшинова.

В США от лейкемии умер мужчина по имени Тимоти Рэй Браун. Он был первым человеком в мире, который вылечился от ВИЧ. Пациент ушел из жизни в калифорнийской больнице в результате неудачной пересадки костного мозга. После 5-месячной битвы с болезнью Браун умер в окружении друзей.

Автор: Влада Москвитис
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