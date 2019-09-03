"Каждый день у нас в центре находится 200 украинских бойцов" - Гриненко

Более 9000 ветеранов войны из всех регионов Украины ежегодно. Современная больница на 600 коек. Более 6000 реабилитированных украинских бойцов за время проведения ООС. Это все об украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны (УГМСУВВ) - одну из самых известных медицинских учреждений в Украине. Деятельность Центра находится под патронатом президента Украины.
Важно, что лечение для всех ветеранов в медучреждении является абсолютно бесплатным.
"Наш госпиталь - это уникальное медицинское учреждение, где удачно сочетаются экологически чистые природные факторы с современной лечебно-диагностической базой и высоким профессионализмом медиков. С ноября 2014 года мы проводим реабилитацию участников АТО. Каждый день у нас в центре находится 200 украинских бойцов и мы готовы принимать еще", - рассказывает директор Центра Юрий Гриненко.
Стационарную медицинскую и реабилитационную помощь оказывают в 12 лечебных отделениях, в том числе кардиология, неврология, хирургия, бальнеофизиотерапии и физическая реабилитация. Все отделения Центра оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием.
"За 4 года реабилитацию и лечение прошли более 6000 участников АТО с диагнозами различной сложности, поскольку на базе учреждения формируется главный центр реабилитации демобилизованных бойцов антитеррористической операции. И все это для пациентов защитников Украины является абсолютно бесплатным! ", - отмечает Юрий Гриненко.
Особенность состояния здоровья бойцов АТО/ООС - выраженная полиморбедность (наличие одновременно нескольких заболеваний). Именно это и требует неизбежной комплексной реабилитации: медицинской, физической и психологической. И все три составляющие готовы обеспечить в Центре. Здесь проводят индивидуальные и групповые занятия, используют отдельные направления психологической коррекции, такие как телесно ориентированная психотерапия, травмофокусированная психокоррекция, гештальт-терапия, арт-терапия.
Чтобы попасть в Украинский государственный медико-социального центра ветеранов войны, участникам ООС следует воспользоваться любым из доступных способов связи: E-mail: [email protected] Телефон: +38 (050) 428-23-50, Косенко Владимир Петрович , заместитель директора по медчасти.
Сайт: www.udmscvv.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/udmscvv/
Комментарии