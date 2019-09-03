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вторник, 03 сентября 2019 20:20

"Каждый день у нас в центре находится 200 украинских бойцов" - Гриненко

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  За 4 года реабилитацию и лечения в центре прошли более 6000 участников АТО.
За 4 года реабилитацию и лечения в центре прошли более 6000 участников АТО.

Более 9000 ветеранов войны из всех регионов Украины ежегодно. Современная больница на 600 коек. Более 6000 реабилитированных украинских бойцов за время проведения ООС. Это все об украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны (УГМСУВВ) - одну из самых известных медицинских учреждений в Украине. Деятельность Центра находится под патронатом президента Украины.

Важно, что лечение для всех ветеранов в медучреждении является абсолютно бесплатным.

"Наш госпиталь - это уникальное медицинское учреждение, где удачно сочетаются экологически чистые природные факторы с современной лечебно-диагностической базой и высоким профессионализмом медиков. С ноября 2014 года мы проводим реабилитацию участников АТО. Каждый день у нас в центре находится 200 украинских бойцов и мы готовы принимать еще", - рассказывает директор Центра Юрий Гриненко.

Стационарную медицинскую и реабилитационную помощь оказывают в 12 лечебных отделениях, в том числе кардиология, неврология, хирургия, бальнеофизиотерапии и физическая реабилитация. Все отделения Центра оснащены современным лечебно-диагностическим оборудованием.

"За 4 года реабилитацию и лечение прошли более 6000 участников АТО с диагнозами различной сложности, поскольку на базе учреждения формируется главный центр реабилитации демобилизованных бойцов антитеррористической операции. И все это для пациентов защитников Украины является абсолютно бесплатным! ", - отмечает Юрий Гриненко.


Особенность состояния здоровья бойцов АТО/ООС - выраженная полиморбедность (наличие одновременно нескольких заболеваний). Именно это и требует неизбежной комплексной реабилитации: медицинской, физической и психологической. И все три составляющие готовы обеспечить в Центре. Здесь проводят индивидуальные и групповые занятия, используют отдельные направления психологической коррекции, такие как телесно ориентированная психотерапия, травмофокусированная психокоррекция, гештальт-терапия, арт-терапия.

 

Чтобы попасть в Украинский государственный медико-социального центра ветеранов войны, участникам ООС следует воспользоваться любым из доступных способов связи: E-mail: [email protected] Телефон: +38 (050) 428-23-50, Косенко Владимир Петрович , заместитель директора по медчасти.

Сайт: www.udmscvv.com

Фейсбук: https://www.facebook.com/udmscvv/

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Дата
03
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