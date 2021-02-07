Картофель оказался опасным

Ученые решили выяснить, какое влияние на кровяное давление оказывает употребление различных видов картофеля. Фото: Pixabay

Диета является ключом к стабилизации кровяного давления. Врачи призывают относиться к выбору рациона крайне ответственно.

Ученые решили выяснить, какое влияние на кровяное давление оказывает употребление различных видов картофеля. В исследовании специалистов из Гарвардской Медицинской школы приняли участие более 187 тыс. Мужчин и женщин, пишет "Страна здоровья".

Оказалось, что картофель фри или чипсы представляют наибольшую опасность для гипертоников. Ученые обнаружили, что риск высокого кровяного давления на 11% выше, если человек съедает больше четырех порций этого вида картофеля в неделю. Эксперты объясняют это высоким содержанием масла и соли, хотя окончательные выводы делать не спешат.

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Медики назвали продукты, которые снимают стресс. Отмечается, что организму необходимые питательные вещества для нормальной работы, особенно в стрессовые времена.