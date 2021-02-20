Какие противопоказания для вакцинации от коронавируса

Делать какие-либо прививки не рекомендуется при наличии острой инфекции. То же самое касается прививки от коронавируса. Фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, кто на момент прививки страдает Covid-19 или любой другой болезнью в острой фазе. Или недавно перенес болезнь.

При наличии болезни есть риск возникновения реакций организма, которые пациент будет связывать с результатом вакцинации, говорит сказал врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской. Но это не так. Поэтому во время острого течения заболевания лучше отложить вакцинацию до полного выздоровления.

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"Это универсальное противопоказания для любой прививки - нельзя его делать в остром состоянии любой инфекции. Мы не знаем, как прививка ухудшит состояние. Но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не в то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет две неизвестные, поэтому лучше не делать прививки, чтобы точно знать, что все ваши симптомы - это ваша болезнь", - пояснил Борис Донской, передает "Украина 24".

Кроме того, он не советует делать прививки тем, кто имеет аллергические реакции на определенные компоненты препарата, особенно на полиэтиленгликоль.

Министр здравоохранения Максим Степанов находится в Пуне, что в Индии. Там проконтролирует отправку партии вакцин от коронавируса. Местная компания Serum Institute of India по контракту должна поставить в Украину вакцину AstraZeneca.