Какие противопоказания для вакцинации от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 486
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 2403
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 567
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 189
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 288
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 315
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2367
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 873
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Мужество, повлиявшее на ход войны: из-под Дебальцево вывели наших воинов
Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
2
17
1
5
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Видео
Все видео
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
Показали, как быстро восстановить обоняние после Covid-19
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
От Covid-19 в этом году щепят миллионы украинцев: что следует знать о старте вакцинации
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Зеленский и Шмыгаль могут первыми получить Covid-вакцины
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 315
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1557
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 261
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1962
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 243
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 387
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
суббота, 20 февраля 2021 11:33

Какие противопоказания для вакцинации от коронавируса

  Комментировать
Какие противопоказания для вакцинации от коронавируса
Делать какие-либо прививки не рекомендуется при наличии острой инфекции. То же самое касается прививки от коронавируса. Фото: pixabay.com

Вакцинация от коронавируса противопоказана тем, кто на момент прививки страдает Covid-19 или любой другой болезнью в острой фазе. Или недавно перенес болезнь.

При наличии болезни есть риск возникновения реакций организма, которые пациент будет связывать с результатом вакцинации, говорит сказал врач-иммунолог, кандидат биологических наук Борис Донской. Но это не так. Поэтому во время острого течения заболевания лучше отложить вакцинацию до полного выздоровления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина прожил 8 мин после прививки от коронавируса

"Это универсальное противопоказания для любой прививки - нельзя его делать в остром состоянии любой инфекции. Мы не знаем, как прививка ухудшит состояние. Но проблема не в этом, а в том, что все дальнейшие плохие последствия вы спишете не в то, что у вас была болезнь, а на то, что вам сделали прививку. Таким образом просто будет две неизвестные, поэтому лучше не делать прививки, чтобы точно знать, что все ваши симптомы - это ваша болезнь", - пояснил Борис Донской, передает "Украина 24".

Кроме того, он не советует делать прививки тем, кто имеет аллергические реакции на определенные компоненты препарата, особенно на полиэтиленгликоль.

Министр здравоохранения Максим Степанов находится в Пуне, что в Индии. Там проконтролирует отправку партии вакцин от коронавируса. Местная компания Serum Institute of India по контракту должна поставить в Украину вакцину AstraZeneca.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие противопоказания для вакцинации от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
февраля

Горящий поезд проехал еще 7 км

Жгли шины и бросали камни: селяне вышли на протест

Самое читаемое
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
10
 Просмотров: 59149
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
Самая красивая женщина мира вызвала ажиотаж среди поклонников
4
 Просмотров: 20016
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
15
 Просмотров: 11583
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
7
 Просмотров: 10548
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке
Ищут родных погибшей, которую нашли в столичном парке Просмотров: 10521
Здоровье
Ситуация с коронавирусом напряженная: где больше всего зафиксировано новых случаев
Ситуация с коронавирусом напряженная: где больше всего зафиксировано новых случаев Просмотров: 594
В выходные вредно просыпаться поздно - ученые провели исследования
В выходные вредно просыпаться поздно - ученые провели исследования Просмотров: 180
Во всем виноват "Буковель": медик объяснил катастрофу с Covid-19 на Прикарпатье
Во всем виноват "Буковель": медик объяснил катастрофу с Covid-19 на Прикарпатье Просмотров: 1161
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
Человека с искусственным сердцем впервые выписали из больницы
 Просмотров: 216
В мире допускают одинаковые ошибки, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы
В мире допускают одинаковые ошибки, которые могут продлить пандемию коронавируса на годы Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
В Кремле сделали резонансное заявление об Украине
2
Россия будет искать себе нового "Шария"
2
"Какая это к черту провокация! Это война" - Кравчук о событиях Донбассе
2
"Клянусь, не думал, что в Украине так много врагов" - Кравчук
1
Стоматологу из Ровно сообщили о подозрении за избиение детей
Голосов: 265
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть