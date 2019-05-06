Как ухаживать за собой с помощью подручных средств

Красота требует жертв

Из подручных средств можно сделать длинные ресницы, красивые брови, отбелить зубы и укрепить ногти.

Для того, чтобы сделать румяна нарезать помидоры тонкими ломтиками и посыпать сахаром. Затем помассируйте кожу в течение 10 минут.

Чтобы ресницы были густые и длинные, их нужно намазать на ночь вазелином.

Вазелин также поможет сделать густые ресницы, пройдя кисточкой по ним несколько раз.

Чтобы не было темных кругов под глазами - замочите 2 ватных диска в стакане холодного молока и положите на глаза, советует ukr.media.

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Чтобы волосы были гладкие без кондиционера - смешайте банан с оливковым маслом, добавьте две чайные ложки меда и одну чайную ложку йогурта. Нанесите маску на волосы на 30 минут.

Для гладкой кожи используйте крем или лосьон для рук на руки и локти.

Уход за кожей стоит менять в зависимости от сезона. Зимой нужны кремы, которые защитят кожу от холодов и непогоды, а летом - легкие, с повышенным солнцезащитным фактором.