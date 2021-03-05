Как смягчить кожу рук в холодную погоду

Маска из крахмала защищает руки от старения из-за ветра и холода. Иначе кожа становится сухой и потрескавшаяся. Не помогает даже массаж сметаной или маслом.
Для приготовления варить 500 мл теплой воды из 1 ст. л. крахмала, пока не загустеет. Охладить и смешать с 5 ст. л. морковного сока и 1 ст. л. сметаны. Маску нанести на руки и смыть через 20 мин.
Также кожу рук увлажняет маской с лука. Смешивает по 1 ст. л. лимонного и лукового сока, добавляет 2 ст. л. репейного масла. Нанесение на кожу на 20 мин.
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Чтобы лучше наряжались эти маски, стоит сделать сначала скраб с 1 ст. л. сахара и масла. Ее налить столько, чтобы смесь была мажущаяся. Нанести круговыми движениями на сухие участки, чтобы сошла мертвая кожа.
Смыть теплой водой, тогда делать маску.
Оставаться дольше молодыми и красивыми - это стремление большинства людей, в частности женщин.
Иногда можно допустить ошибок и ими навредить хорошему виду, рассказала нутрициологиня Кристина Левченко.
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