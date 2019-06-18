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среда, 19 июня 2019 05:28

Как сделать голливудскую улыбку в домашних условиях

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Как сделать голливудскую улыбку в домашних условиях
Голлівудська усмішка – це мрія кожного

Для того, чтобы была красивая улыбка, нужно несколько раз в день чистить зубы, соблюдать гигиену, подобрать правильную зубную щетку и покинуть привычку курить.

Нужно уделять гигиене рта не менее одной минуты в день.

Чистить зубы следует не менее двух разов по 2-3 минуты минимум. Важно вычищать каждый участок.

Для выбора зубной щетки нужно учитывать особенности десен и зубов, рассказывает 24tv.ua.

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Менять зубную щетку нужно каждые три месяца.

Нужно пользоваться инструментами в процессе чистки зубов. Зубная нить качественно помогает вычищать остатки пищи, которые скапливаются.

По статистике, около 40% курильщиков до 65 лет остаются без зубов. Поэтому нужно тщательно заботиться и о своем образе жизни, ведь плохие привычки не только влияют на организм, но и на хорошую улыбку.

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