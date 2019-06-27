Как развивается варикоз и что делать, если возникли первые симптомы

Варикоз – это болезнь, которая проявляется неравномерным расширением вен, изменением их вида, формы и цвета. Первые симптомы варикоза – боль, тяжесть, отеки обычно принимают за перенапряжение, усталость ног и списывают на неудобную обувь. Как вовремя обнаружить у себя варикозную болезнь и что делать, если состояние вен ухудшается?
По статистике, 49% населения Украины чувствуют симптомы варикоза, долгие годы терпят боль, но не обращаются к врачу.
Какие изменения в организме указывают на варикозную болезнь:
• жжение или пульсация в ногах
• ощутимая боль и тяжесть в ногах
• болезненные мышечные спазмы – особенно ощутимы ночью
• сухая или зудящая кожа, которая становится тонкой при варикозном расширении вен
• отек ног и лодыжек
Обычно первый признак заболевания - характерные сосудистые сеточки или "звездочки". Но возможно и комплексное проявление симптомов.
5 факторов риска, которые увеличивают шансы появления варикоза:
• Возраст. Риск варикоза увеличивается с возрастом. Старение вызывает износ клапанов вен, которые регулируют кровоток. Кровь застаивается и не течет к сердцу.
• Пол. Женщины более склонны к варикозу. Гормональные изменения при менструации, беременности и менопаузе, а также принятие противозачаточных препаратов влияют на состояния вен.
• Беременность. Во время беременности объем крови в организме увеличивается. Это изменение поддерживает рост плода, но также дает дополнительную нагрузку на вены.
• Наследственность. Если у других членов семьи были варикозные вены, есть шансы получить такую же проблему.
• Ожирение. Избыточный вес давит на вены – они отекают и выпирают из-под кожи.
Как своими силами облегчить состояние при варикозе
1. Делать упражнения и двигаться в течение дня
Регулярная физическая нагрузка улучшает кровообращение в ногах и выталкивает кровь.
Врачи не рекомендуют сидение в одной позе в течение длительного времени. Нужно вставать раз в час, двигаться и менять положение за столом, чтобы кровь беспрепятственно проходила по сосудам.
Комплекс упражнений подбирают так, чтобы мышцы икры работали без чрезмерного напряжения. В качестве допустимой нагрузки подойдет плавание, ходьба, езда на велосипеде или йога.
2. Пересмотреть питание
Продукты с высоким содержанием калия уменьшают задержку воды в организме, что снижает давление на вены. Для улучшения самочувствия в ежедневный рацион добавляют миндаль и фисташки, чечевицу и белую фасоль, картофель и рыбу – предпочтительно лосося и тунца.
Любое напряжение в организме ухудшает состояние вен. В связи с этим полезно есть продукты с клетчаткой, которые поддерживать работу кишечника и предотвращают запоры. Речь идет об орехах, бобовых, овсе, пшенице, льняном семени и цельнозерновых продуктах.
Люди с избыточным весом чаще склонны к варикозному расширению вен в сравнении с теми, кто следит за здоровьем. Правильное питание и сброс лишних килограммов снижает давление на вены, уменьшая отеки и боль.
3. Носить удобную одежду
Обтягивающие джинсы и лосины ограничивают кровоток. Сосуды в сдавленном состоянии задерживают кровь и отекают, что небезопасно при склонности к варикозу.
Ношение плоских туфель вместо высоких каблуков также убирает лишнюю нагрузку на ноги.
4. Принимать венотоник
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Перед применением проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с инструкцией внутри упаковки.
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5. Массаж
Массажные движения с маслами или увлажняющим кремом разгоняют кровь. Однако важно делать это легко – давления на вены может повредить хрупкие ткани.
Варикоз не возникает внезапно. Его можно заметить вовремя, если внимательно отнестись к дискомфорту, который дает о себе знать. Обратитесь к врачу при появлении тяжести и боли в ногах. Врач назначит обследование, от результатов которого зависит лечение.