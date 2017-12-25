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понедельник, 25 декабря 2017 18:35

Как правильно приготовить калиновый чай, чтобы укрепить иммунитет

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Как правильно приготовить калиновый чай, чтобы укрепить иммунитет
Укрепление иммунитета: как правильно сделать калиновый чай Фото: chajikofe.ru

Калина полезна для всей семьи, особенно зимой. Ягоды содержат много витамина С, йода, меди и железа. Благодаря им укрепляется организм, снижается температура и исчезают вирусы.

Как правильно пить калиновый чай для укрепления иммунитета рассказала Альбина Сыч, столичный терапевт.

Советует разминать 2 ст. л. калины и залить 0,5 л кипятка. Настоять 5 мин. Добавить 2 ст. л. меда и выпить эту дозу в течение дня.

"В калине целый букет витаминов. Ягода обладает успокаивающими и снотворные свойства. Может еще и помогать сердцу справляться с нагрузками и снижать давление. Поэтому людям с низким не стоит употреблять калину. Также воздержаться стоит и беременным. В калине есть вещества, содержащие женские гормоны . Если их будет много в крови, то это может навредить ребенку ", - советует врач.

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У кого есть возможность, то запасается ягодками сам. Срывает с куста и связывает ветви калины в пучки. Подвешивает на веранде или на чердаке. Так сохранятся до весны. Также можно хранить ягоды в морозильной камере.

Главное - не перетирать с сахаром. Так уменьшается количество полезных веществ.

В Украине за прошедшую неделю гриппом и простудой больше всего заболело людей в Киевской области. Об этом сообщили в Центре гриппа и ОРВИ.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области - 838,8 на 100 000 населения, наименьший в Тернопольской - 224,0. Чаще всего болели и нуждались в медицинской помощи в условиях стационара дети 0 - 4 лет

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