Как правильно приготовить калиновый чай, чтобы укрепить иммунитет

Укрепление иммунитета: как правильно сделать калиновый чай Фото: chajikofe.ru

Калина полезна для всей семьи, особенно зимой. Ягоды содержат много витамина С, йода, меди и железа. Благодаря им укрепляется организм, снижается температура и исчезают вирусы.

Как правильно пить калиновый чай для укрепления иммунитета рассказала Альбина Сыч, столичный терапевт.

Советует разминать 2 ст. л. калины и залить 0,5 л кипятка. Настоять 5 мин. Добавить 2 ст. л. меда и выпить эту дозу в течение дня.

"В калине целый букет витаминов. Ягода обладает успокаивающими и снотворные свойства. Может еще и помогать сердцу справляться с нагрузками и снижать давление. Поэтому людям с низким не стоит употреблять калину. Также воздержаться стоит и беременным. В калине есть вещества, содержащие женские гормоны . Если их будет много в крови, то это может навредить ребенку ", - советует врач.

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У кого есть возможность, то запасается ягодками сам. Срывает с куста и связывает ветви калины в пучки. Подвешивает на веранде или на чердаке. Так сохранятся до весны. Также можно хранить ягоды в морозильной камере.

Главное - не перетирать с сахаром. Так уменьшается количество полезных веществ.

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