Как получить тестовый сертификат о вакцинации в "Дії"

Через две-три недели начнут выдавать действительные сертификаты. Фото: Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации показали Covid-сертификат в приложении "Дія".

Бета-тест функции начался 1 июля. Сейчас она доступна не для всех пользователей.

"Бета-тест необходимо проводить для того, чтобы выявить все недостатки и максимально оперативно их устранить перед тем, как запустить услугу для всех украинцев", - говорят в министерстве.

Для получения такой версии приложения нужно зарегистрироваться на сайте "Дії". По состоянию на 15:00 2 июня заявки подали уже более 16,5 тыс. человек.

Зарегистрированным в течение 48 ч на электронную почту должно прийти письмо с инструкцией. После настройки в разделе "Услуги" должен появиться пункт "Covid-сертификат". Там нужно дать согласие на обработку медицинских данных. После этого сертификат появится в разделе "Документы". Его можно будет загрузить в формате PDF или напечатать.

Бета-тест надеются завершить через неделю-две.

"Мы сейчас посмотрим, как будут налажены связи с системой eHealth, что будет отгружаться, что нет", - говорят в пресс-службе.

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Но сертификаты, полученные через бета-тестирование не будут действительны для выезда за границу. Для этого нужно политическое решение страны, в которую вы собрались ехать. Евросоюз украинские сертификаты пока не признал.

В Украине готовят к запуску выдачу международных сертификатов вакцинации. Украина и Европейский союз договорятся о взаимном признании документов. Этим процессом занимается Министерство иностранных дел.