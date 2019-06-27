Как лечить аллергию на алкоголь

Если вы подозреваете у себя аллергию или непереносимость алкогольных напитков или их составляющих - проконсультируйтесь с врачом-аллергологом

Для того чтобы избежать аллергии на алкоголь - стоит всегда читать состав, где написано ли хмель, виноград, пшеница, ячмень, дрожжи и принимать антигистаминные препараты, которые назначил врач.

Во время аллергии на алкоголь иммунная система чрезмерно реагирует, а непереносимость алкоголя возникает после употребления спиртных напитков.

При настоящей аллергии на алкоголь нужно полностью избегать спиртного или конкретного вещества, что вызывает реакцию. Даже небольшое количество алкоголя может вызвать сильную аллергию, рассказывает tsn.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как избежать облысения

Необходимо всегда читать состав, где написано или имеющиеся ингредиенты, которые провоцируют аллергию.

В легких случаях врач может назначить прием антигистаминных препаратов. Нельзя заниматься самолечением.

Непереносимость алкоголя проявляется внезапным покраснение лица, красными пятнами на коже лица и шеи, кашлем и тяжелым дыханием и диареей.