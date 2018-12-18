Как избавиться постоянной усталости

Чтобы не было усталости - не стоит себя перегружать

Чтобы не чувствовать себя усталым, нужно снимать симптомы самостоятельно. Взять отпуск, не задерживаться на работе,, больше спать и правильно питаться и меньше употреблять алкоголь.

Когда ведешь интенсивный образ жизни возникают стрессы, недостаток витаминов. На начальных стадиях это можно избавиться самому, стоит лишь самоорганизоваться.

Врачи советуют меньше употреблять лекарств.

Можно взять на несколько дней отпуск, или приходить пораньше с работы. Начать высыпаться, сходить в театр, кино, встретиться с друзьями и полностью отвлечься от мыслей о работе и других забот.

Правильное питание может вернуть в тонус. Нужно включая в рацион как можно больше овощей, фруктов, зелени, ягод, орехов. Эти продукты обеспечат организм витаминами, рассказывает врач Виктория Савицкая.

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Возникновение усталости может будет из-за употребления алкоголя. Также он снижает качество сна.

Чем меньше человек двигается, тем быстрее устает. Если нет времени на фитнес или тренажерный зал, делайте хотя бы ежедневную утреннюю зарядку, а вечером выполняйте наклоны и растяжки.

Важно чаще бывать на свежем воздухе. Это поможет крепче спать и улучшит тонус основных групп мышц.

Чтобы целый день быть энергичным необходимо вовремя ложиться спать, быть наедине с собой, физически активными, завтракать и принимать холодный душ.

Если ложиться спать поздно и вставать рано - будете очень слабые. Для сна необходимо 7-8 часов.

Несколько часов наедине никогда не помешает, говорит исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.