Как дома проверить искривление спины школьнику

Искривление спины проверяют дома перед школой. Фото: neurosurgery.com.ua

Возьмите себе за правило в конце лета проверять спину ребенка. Этим можно спасти ее от инвалидности. Чтобы не пришлось ломаться хребет и исправлять железными зажимами.

От неравномерного распределения нагрузки на спину может развиться сколиоз - искривление позвоночника. А это приводит к другим серьезным заболеваниям сердца, желудка, печени, к сдавливанию легких. Врач также посмотреть ступни на наличие плоскостопия.

Об этом предупреждает Леонид Красовский, ортопед из Кропивницкого.

Проверить состояние позвоночника ребенка можно дома. Имеет нагнуться и опустить руки. У здорового ребенка левая и правая части туловища симметричные, лопатки и надплечья располагаются на одном уровне.

Из ста осмотренных школьников не более 15-ти можно назвать здоровыми. Немаловажен и твердый матрас. Кто не может купить ортопедический, следует положить под свой лист фанеры.

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Чтобы у ребенка не было проблем с хрящами и костями, не давайте ей пирожных, конфет и сладкой газировки. Они содержат вещества, которые замедляют усвоение кальция.

Зато увеличьте количество кисломолочных продуктов. Они оздоравливают микрофлору кишечника и кальций лучше всасывается из съеденных продуктов. Кальций лучше усваивается в тандеме с магнием, фосфором и витамином Д. Они в твердом сыре, молоке, зеленом горошке, орехах и сардины.

Даже у карантине не получается избежать работы. Даже если это не офис, все равно нужно сидеть для выполнения задания. Поэтому уменьшить ноющую боль в пояснице или между лопатками, помогут простые упражнения. Они подойдут для любых условий и займут минимум времени.