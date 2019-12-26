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четверг, 26 декабря 2019 10:22

Как быстро подкачать живот без тренажеров

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Обвисшие живот и бока могут сильно подпортить жизнь. С помощью одной только коррекции питания убрать лишний жир с боков и живота не получится.

Чтобы не сидеть на жестких диетах и ​​мучиться в тренажерных залах, стоит делать дома одно упражнение. Это вакуум живота, который займет 10 минут в день.

Автор: championat.com
  Вакуум живота забирает жир с живота и боков
Вакуум живота забирает жир с живота и боков

Одна из лучших упражнений, которое запускает метаболизм и борется с отложениями в области живота. Выполнять ее лучше утром после выпитого стакана воды с лимоном.

1. Выдохнуть. Сделать глубокий вдох животом, и медленно выдохнуть, полностью обсуждая легкие от воздуха.

2. Теперь подтянуть живот к позвоночнику и немного вверх, как бы прижимая его под ребра. Замереть на 5-10 секунд. Выдохнуть и расслабить живот.

3. Сделать 2-3 обычных вдоха-выдоха и повторить вакуум еще 5 раз.

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Приседания. Они помогают повысить тонус брюшных мышц. Начать с 20 приседаний в день. Также не лишним будут наклоны в сторону. 20 раз в три подхода.

Подъем ног. Лечь на пол и поднимать ноги под углом 90 градусов. При этом упражнении работают косые мышцы живота и бедер.

Упражнение "Велосипед". Лечь на пол. Руки за головой, ноги не нужно полностью опускать на землю, корпус тоже должен быть поднят. Крутить "невидимые" педали 3-5 минут. Сделать 20 раз.

Переедать на ночь - вредно для организма. Но если это произошло, то нужно соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать дурное влияние.

Необходимо провести "чистку" своего организма, перегруженного лишними калориями. Очистку следует начинать утром, и держаться изо всех сил до позднего вечера. Для начала нужно вывести из организма всю лишнюю жидкость. То есть в коем случае нельзя есть соленого или слишком сладкого.

edinstvennaya.ua
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Дата
26
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