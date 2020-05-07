Италия заявила об успешном шаге в поисках вакцины от Covid-19

Эксперимент ученых на мышах показал положительные результаты. Фото: pixabay

О создании вакцины против коронавируса сообщила Италия.

Вакцина позволяет избежать заражения, пишет издание Mail Online.

Эксперимент ученых на мышах показал положительные результаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцина против коронавируса: хакеры двух стран атакуют британских ученых

После введения вакцины у мышей выработались антитела, способные противостоять распространению инфекции.

Разработчики вакцины планируют приступить к испытаниям на людях этой осенью.

Фазу разработки антитела против коронавируса Covid-19 или пассивной вакцины завершил Израильский институт биологических исследований (IIBR). Исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала об обнаружении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.