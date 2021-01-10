Генсек ООН сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1945 годом

Гуттереш считает, что конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи. Фото: flickr.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сравнил текущее положение в мире с ситуацией в 1945 году.

Об этом он заявил на мероприятии в честь 75-й годовщины первого заседания Генассамблеи. Трансляция его выступления велась на YouTube.

"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", - отметил Гутерреш.



По его словам, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

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"Потребность в международном сотрудничестве сохраняется, мы должны расширить наше представление о том, что это значит. <...> Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", - подчеркнул генсек.



Он также напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды, призвав "к новой глобальной сделке" на международном уровне. Гутерреш уверен, что для устранения источников неравенства нужен "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом, который будет включать справедливое налогообложение, универсальные блага и возможности для всех.

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На сегодня в мире зарегистрировано 90 млн случаев инфицирования коронавируса; 49,9 млн пациентов излечилось, 1,93 млн умерли. Из-за пандемии страны мира ввели карантин и локдаун. Наибольший удар от эпидемии претерпела мировая экономика. Многие люди потеряли рабочие места, предприниматели вынуждены были закрыть свой бизнес. Пока нет точных прогнозов, когда человечество сможет вернуться к нормальной жизни. Пока страны мира начали вакцинацию населения в надежде уменьшить распространение Covid-19.