Ferrexpo передала партию помощи медучреждениям Горишних Плавней

Медицинские учреждения города Горишни Плавни получили партию помощи от компании Ferrexpo.



"Вчера медицинские учреждения Горишних Плавней получили помощь от компании Ferrexpo. В рамках этой партии были переданы средства индивидуальной защиты и расходные материалы, необходимые медиками ежедневно. Мы благодарны Ferrexpo за весомою и своевременную помощь нашему городу", - отметил Дмитрий Быков, мер Горишних Плавней.

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Медикам передали одноразовые защитные комбинезоны, халаты, перчатки, антисептики, защитные щитки и очки, а также расходные материалы - шприцы, системы переливания крови и другие на сумму более 630 тыс. грн.

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Компания Ferrexpo практически каждую неделю осуществляет поставки необходимых медицинских товаров медучреждениям в рамках программы помощи по борьбе с COVID-19. Их для медиков закупают исходя из первоочередных потребностей больниц и целевых запросов.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой в свою очередь принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. компания произвела 10,5 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.