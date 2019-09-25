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среда, 25 сентября 2019 12:58

"Есть много вопросов" - МЗ устроило масштабную проверку медучреждений

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&quot;Есть много вопросов&quot; - МЗ устроило масштабную проверку медучреждений
Министерство здравоохранения Украины проверит больницу Охматдет, государственное предприятие "Медицинские закупки" и в Центр эндокринной системы. Фото: static.ukrinform.com

Сегодня Министерство здравоохранения Украины направит аудит в больницу Охматдет, государственное предприятия "Медицинские закупки" и в Центр эндокринной системы.

В ведомстве решили провести аудит всех сотрудников Минздрава, заявила новая руководительница МОЗ Зоряна Скалецкая в Facebook.

Она подчеркнула, что не собирается сворачивать реформы в сфере здравоохранения.

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"Мы не обнуляем принятые ранее решения, но есть много вопросов. Мы открыты к диалогу по вопросам, на которые обществу нужно ответить ... МЗ будет работать. Пациенты и врачи будут получать то, что гарантировано государством. Аудит будет".

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая объявила о проверке Национального института рака. Для этого она подписала приказ о проведении аудита.

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