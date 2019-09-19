Минздрав начинает массовую проверку Национального института рака

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая объявила о проверке Национального института рака. Для этого она подписала приказ о проведении аудита.
Проверку проведут за период с 1 января 2019-го - 20 сентября 2019 года. Особенно обратят внимание на государственные закупки.
Об этом пишут в Минздраве.
Проверять деятельность института будет Управление внутреннего аудита Минздрава под непосредственным контролем министра.
Руководство Института рака обязано предоставить всю необходимую информацию, документы и доступ к базам данных и создать надлежащие условия для аудиторской группы.
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В случае выявления злоупотреблений и подтверждения информации правоохранительных органов позиция министерства будет жесткой в рамках закона.
Ммнздрав доложит на Комитете по вопросам здоровья нации Верховной Рады Украины.
Девять лабораторных исследований и быстрых тестов являются гарантированно бесплатными в Украине.
Бесплатные исследования финансирует государство, а медучреждениям эти услуги оплачивает Национальная служба здоровья Украины, сообщает бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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