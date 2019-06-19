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среда, 19 июня 2019 16:09

Есть ли риск заболеть из-за кондиционера

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Есть ли риск заболеть из-за кондиционера
Разница между температурой воздуха на улице и в помещении не должна превышать 10 градусов. ФОТО: podrobnosti.ua

Заболеть из-за кондиционера можно в случае, если вовремя не почистить его фильтры. Тогда в них начинает скапливаться конденсат. Это вещество является идеальной средой для размножения болезнетворных бактерий. Вместе с охлажденным воздухом они попадают в организм человека и провоцируют различные заболевания.

В грязных фильтрах также любят селиться пылевые клещи. Они провоцируют развитие астмы и аллергии. Пишет zn.ua.

От избыточной влаги фильтры кондиционера часто покрываются плесенью. Попадая в дыхательные пути, она вызывает кашель, насморк и одышку.

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Загрязненный воздух из кондиционера способен также вызвать синдром "закрытых помещений". Симптомами этого состояния является раздражение слизистых оболочек, затрудненное дыхание, быстрая утомляемость, головная боль, бессонница. Чтобы избежать его появления, следует чаще проветривать помещение и время от времени выходить на свежий воздух.

Правила пользования кондиционером, которые позволят избежать проблем со здоровьем:

1. Регулярно чистить кондиционер и вовремя менять фильтры.

2. Не сидеть под потоком воздуха, иначе есть риск получить воспаление нервов или мышц.

2. Избегать резкого перепада температур: от переохлаждения ослабляется иммунитет, что заставляет имеющиеся в организме бактерии активизироваться.

3. Время от времени выключать кондиционер и проветривать помещение, регулярно проводить влажную уборку. Это позволит поддерживать нормальную влажность воздуха и тем самым уберечься от раздражения дыхательных путей.

Охладить комнату можно без кондиционера. Поможет в этом самодельный охладитель воздуха. Чтобы сделать такой, понадобится обычный вентилятор и несколько бутылок ледяной воды.

zn.ua
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