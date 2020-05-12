Есть 4-5 методов, которые позволяют облегчить течение коронавируса - ВОЗ

Есть возможности облегчить течение коронавируса. Фото: pixabay

Некоторые виды лечения позволяют уменьшить степень тяжести или продолжительность заболевания коронавирусом.

На данный момент исследуют влияние 4-5 методов лечения, которые позволяют облегчить течение болезни, сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает Reuters.

В то же время методов, останавливающих вирус, нет.

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"У нас есть некоторые методы лечения, которые, очевидно, находятся на очень ранних стадиях исследования, которые уменьшают тяжесть или длительность заболевания, но у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус. У нас имеются потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что это лечение эффективно", - добавляют в ВОЗ.

О создании вакцины против коронавируса сообщила Италия. Вакцина позволяет избежать заражения. Эксперимент ученых на мышах показал положительные результаты.