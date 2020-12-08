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вторник, 08 декабря 2020 11:42

Эпидемиолог заявил, что пик коронавируса в Украине прошел

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Эпидемиолог заявил, что пик коронавируса в Украине прошел
Эпидемиолог говорит, что не стоит ничего менять в мероприятиях сдерживания коронавируса. Фото: pixabay

Пик заболеваемости на коронавирус Украина, похоже, прошла.

Вводить сейчас какие-либо карантинные мероприятия или отменять не стоит, поскольку изменения могут привлечь новые слои населения и дать новые группы для инфекции, об этом написал профессор, доктор медицинских наук, эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов на странице в Facebook .

"На прошлой неделе написал осторожную справку в Минздрав Украины, что мол я как старый и опытный, вижу "клюшку", что наметилась. Верхний левый график. Это могло означать, что Украина подошла к пиковой точке. Нужно подтверждение! Ждал неделю, не анализировал потому, что 7-дневная скользящая, сама (и даже только) показательна. Сегодня есть реальная "толстая" клюшка. Бог даст, пик пройден!" - написал он.

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По его словам, не надо ничего менять, потому что любые изменения, типа ввести карантин, отменить карантин, могут привлечь новые слои населения, перемешать нетворки общения людей и соответственно дать новые группы для инфекции.

"Ничего не делайте, дайте заболеваемости "свалиться". Смертность еще потянет во времени, но тоже пойдет на снижение", - добавил Фаворов.

За последние сутки в Украине количество выздоровлений от коронавируса превысило количество новых больных - 12 860 против 10 811. Среди выявленных новых больных 520 детей и 512 медработников. Всего, по состоянию на утро 8 декабря, имеем 832 758 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 436 654 пациента.

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